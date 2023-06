Roy Barrera ingresará este viernes a cirugía en la última fase del tratamiento contra el cáncer

Tras varios meses de su lucha contra el cáncer, el expresidente del Congreso, Roy Barreras ingresará este viernes 2 de junio a una importante cirugía al mediodía, como parte de la última fase de su tratamiento de oncología.

A través de su cuenta de Twitter, Barreras señaló que su intervención podría tardar entre cuatro y cinco horas, por lo que pidió a sus seguidores que oren por él para que todo salga bien. También dijo excusarse por no haber alcanzado a “contestar los centenares de mensajes de energía positiva” que le habían sido enviados, en apoyo a su proceso médico.

Finalmente, agradeció a quienes han estado atentos a su salud, y les dice que espera verlos pronto.

“A las 12 am de hoy ingresaré al quirófano, La cirugía durará entre 4 y 5 horas aproximadamente. Es la última fase de mi tratamiento. Agradezco todas las oraciones. Son curativas. Me excuso por no alcanzar a contestar los centenares de mensajes de energía positiva! Gracias a todos! Nos veremos pronto!”, dijo Barreras.