Pero ahí no paró su defensa. Barreras le reiteró a Bolívar que “miente al afirmar que he sido financiado por EPS”.

Tal acusación fue respondida este lunes por el presidente del Senado: “Mi compañero del Pacto Histórico miente o está mal informado. Jamás he sido financiado por EPS. Nunca he recibido un peso de EPS. Lo reto a probar su falsa afirmación según la cual ‘tengo pruebas de que fue financiado por EPS’. La calumnia es argumento de bodegas”, sostuvo Barreras en su cuenta de Twitter.

La polémica entre dos de las figuras más cercanas al presidente Gustavo Petro comenzó este domingo luego de que Barreras afirmara en entrevista con el diario El Tiempo que Carolina Corcho “es una ministra ideologizada”.

“Rompe el diálogo, impone sus decisiones, no escucha ni siquiera a sus pares en el gabinete, no escucha a los gremios y los descalifica y alimenta una especie de reforma revanchista (...) Tiene una característica, que no es buena y no es justa en ningún ministro, y es la arrogancia”, indicó Barreras.