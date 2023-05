De paso, este fallo que no puede ser apelado, según explicó Cardona, le cayó como anillo al dedo al jefe del Partido Liberal, César Gaviria, ya que en medio de sus agudizadas peleas con Palacio, podrá agarrar la sartén por el mango porque en reemplazo de Barreras quedará encargado –como presidente del Senado– Miguel Ángel Pinto, quien sigue de cerca sus instrucciones.

Lo sacaron del Senado, pero cayó parado

Después de perder su curul al comprobarse que incurrió en doble militancia por no renunciar a tiempo a La U, su anterior partido, Barreras se tomó el fallo como una especie de triunfo ya que se quitó de encima la responsabilidad de desestancar tres reformas claves para el Gobierno en los 28 días hábiles que le restan al vigente periodo legislativo.

Lo que sorprende es que haya ‘pecado’ al cambiar de partido siendo un político que se ha sabido ‘escabullirse’ en varias colectividades. Y es que antes de llegar al Pacto estuvo 12 años en La U tras haber militado en Cambio Radical.

Tras la anulación de su elección, Barreras dejó entrever que se enfocará en reforzar su aparato electoral para las elecciones regionales que se avecinan. “Que no se celebren mucho porque aquí hay energía y convicción para volver. No cayeron en cuenta de que me quitaron todas las inhabilidades, de manera que todos los caminos están abiertos”, le aseguró a EL COLOMBIANO.