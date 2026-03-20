Denuncian que abogada de Hollman Morris firmó contratos por $445 millones en RTVC

En medio del proceso judicial que se adelanta entre Hollman Morris y la mujer que lo denunció por presunto abuso sexual en 2019, se conoció que la abogada del gerente de RTVC ha sido beneficiaria de varios contratos millonarios con la entidad estatal. Se trata de tres contratos que, en conjunto, sumarían cerca de 445 millones de pesos.

La controversia gira en torno a Claudia Cristancho, quien no solo actúa como abogada personal de Morris en el proceso penal contra Lina Castillo —la mujer que lo denunció en 2019 y que ahora es acusada por él por presunta injuria y calumnia, al alegar que su relato sobre acoso habría sido falso—, sino que también ha recibido millonarios contratos estatales bajo la supervisión directa de su propio cliente.

Según la denuncia revelada por Sebastián Nohra, periodista de Blu Radio, desde abril de 2024, Cristancho ha sido beneficiaria de tres contratos en RTVC que, en conjunto, alcanzan los 445 millones de pesos. Aunque la relación profesional entre ambos se remonta a años anteriores a la llegada de Morris a la gerencia del sistema de medios, el punto de controversia radica en la ejecución de estos recursos.

De acuerdo con la información conocida, el supervisor de dichos contratos sería el propio Morris, lo que plantea un escenario en el que el gerente actúa simultáneamente como jefe administrativo y cliente personal de la abogada.