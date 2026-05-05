Nu Colombia critica el retraso de más de 500 días en alivio del 4x1000

La fintech Nu Colombia, fundada por el paisa David Vélez y liderada por Marcela Torres, advirtió que, tras 501 días, aún no se aplica plenamente el beneficio que elimina el cobro del 4x1000 en transferencias entre cuentas propias, previsto en la Ley 2277 de 2022.
En un panel de conversación entre Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, y Torres, se reveló que el 4x1.000 genera costos aproximados de 800.000 por persona cada año.
Santos dijo que 98% del sistema está listo para implementar la ley y reconoció que la Dian y el Ministerio de Hacienda deben dar “el banderazo inicial” para aplicarla.
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