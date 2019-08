El entramado ilícito del contrato de la Ruta del Sol II

Nulidad absoluta por objeto y causa ilícitos y por haber sido celebrado con abuso y desviación de poder, declaró el martes el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, sobre el Contrato de Concesión No. 01 de 2010 y sus 10 otrosís, mediante los que se adjudicó y amplió el proyecto del tramo II de la Ruta del Sol en favor de la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., conformada por Odebrecht y Episol.

Y no se trataba de un proyecto cualquiera. El documento Conpes 3571 del 9 de marzo de 2009 lo declaró como “estratégico para la Nación”. Con 1.071 kilómetros de longitud y un costo inicial calculado en 2 billones de pesos, constituía uno de los corredores viales más importantes del país.

Este sería un mero formalismo administrativo si no representara, como lo señala el fallo, que García Morales “continuaba ejerciendo como viceministro, las funciones de coordinador interinstitucional para el desarrollo y culminación exitosa del proceso licitatorio del proyecto Ruta del Sol y, además, las funciones de ejecutor del mismo como gerente del Inco”.

Y es que desde esa época se supo que millonarias inversiones que el Gobierno hacía en infraestructura se estaban convirtiendo en el botín de corruptos, pero, en esa época, hasta ahora salía a flote los escándalos y los protagonistas eran otros. Era el 25 de junio de 2010, cuando los revelaron audios de una conversación entre el excongresista Germán Olano y el empresario Miguel Nule, que dejaban al descubierto adjudicaciones irregulares de contratos en Bogotá. Pero ya circulaban rumores de corrupción que involucraban al apellido Nule. Por eso, cuando Odebrecht se enteró de que ese grupo era uno de los oferentes, vio amenazados sus intereses. Así consta en el testimonio que Luiz Antonio Bueno rindió ante la Corte Suprema y que se adjuntó al expediente arbitral: “Mis socios y otras personas me generaron esa preocupación. Yo ya conocía a varios políticos, al ministro Andrés Uriel Gallego, y buscaba hablar con los formadores de opinión para enviar mensajes al Ministerio, para que se cumplieran los pliegos de la Ruta del Sol”.

Esa versión fue confirmada por García Morales ante el Tribunal Arbitral, pues en su defensa señaló que cuando Bueno lo contactó por primera vez, en mayo de 2009, le dijo que “lo único que querían era que se les diera un trato justo y equitativo en cumplimiento de la ley y de los pliegos. Luego me dijo que si yo me aseguraba de que no hubiera intervenciones indebidas (en la licitación), estaba dispuesto a darme una compensación”.

El mecanismo

Una vez firmado el contrato, restaba girar el dinero de la coima. Según reconoció García Morales en su testimonio, Bueno “me contacta, me dice que necesita que alguien reciba esos pagos, que tenía que ser una persona que tuviera una empresa en el exterior, con trayectoria”.

El viceministro puso entonces en relación a Bueno con Enrique Ghisays Manzur, amigo suyo de la infancia y empresario. Ghisays fue citado en Miami por otro directivo de Odebrecht, Luiz Eduardo Da Rocha Soares, con quien acordó la transacción a través de la firma Lurion Trading Inc., recién constituida, con domicilio en Panamá. Especifica el documento arbitral que Da Rocha se encargó de poner la empresa a nombre de Ghisays y su hermano, y de abrir una cuenta en la Banca Privada de Andorra.

Empezaron a entrar los giros, provenientes de Klienfeld Service Ltda., empresa de Odebrecht. El dinero sumó lo acordado y Ghisays lo transfirió a una cuenta de la empresa Pacific Infraestructure Inc., de la que García Morales recibió un título accionario por el valor.

En marzo de 2014, la operación Lava Jato de la Policía de Brasil empezó a develar el modus operandi de corrupción de Odebrecht. Preocupado porque sus movimientos en Colombia quedaran al descubierto, Luiz Antonio Bueno empezó a darles apariencia de legalidad a sus transacciones. Volvió a contactar a García y a Ghisays en mayo de 2016 y acordaron que Odebrecht celebraría con Ghisays un contrato de asesoría con una comisión de éxito, como el que había firmado el exsenador Otto Bula.