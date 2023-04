Pero la falta de garantías en los comicios de este domingo calaron tan hondo que incluso terminaron con la candidatura de Jennifer del Toro, quien decidió retirarse a raíz de las múltiples irregularidades también en Santa Marta. Por medio de un comunicado, explicó que por lo menos 80 militantes no estaban habilitados para votar y lo más grave fue que una persona ajena a la Registraduría tenía en su poder los tarjetones y censos electorales. Se trató del abogado Héctor Visbal Saballeth, quien se desempeña como el enlace entre el partido político y la Registraduría. El compromiso del abogado era presentarse a las 7:30 de la mañana a la sede de votación para entregar a tiempo los elementos necesarios para el desarrollo de la jornada como los kits electorales. Pero Visbal no llegó hasta las 9:00 am excusándose en un percance familiar.