El sacerdote Carlos José Carvajal Galvis, acusado de violar y obligar a abortar a una niña en Córdoba no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía. Este lunes 7 de marzo se definirá si es enviado o no a la cárcel.

El pasado 3 de marzo la Fiscalía le confirmó a EL COLOMBIANO que el servidor de la Iglesia Católica llegó hasta la sede del CTI en Montería en compañía de su abogado. Carvajal Galvis se entregó para responder por los delitos que se le acusaban.

En la audiencia de imputación de cargos, el ente acusador vinculó al que fuera el párroco de la iglesia La Inmaculada de San Bernardo del Viento, de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. En dicha diligencia judicial se le pidió al juez que el hombre enfrentara el resto del juicio tras las rejas.

Carvajal Galvis no acogió las pruebas recogidas por la Fiscalía y tomó la decisión de no aceptar cargos. La medida de aseguramiento del presunto violador se definirá este lunes a las 2:30 p.m., será el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de la ciudad de Montería quien defina si lo envía o no a prisión.