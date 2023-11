$!Están entre 46 y 79 millones de pesos: estos son los salarios de altos funcionarios que Petro quiere congelar

Aunque el mandatario no detalló cuáles serían los altos cargos que no tendrían aumento salarial el próximo año, el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana publicó un informe en el que hizo una radiografía sobre los gastos de las diferentes entidades públicas en materia salarial .

“El año entrante (2024) no pueden subir los altos salarios en el sector público de Colombia , sería un suicidio económico si se hace, y será en las tres ramas de poder público, en las entidades descentralizadas ”, informó el mandatario durante el Congreso Nacional de Infraestructura.

Esta semana el presidente Gustavo Petro dio a conocer que los altos funcionarios del poder público no tendrán incremento salarial para el 2024 . El jefe de Estado argumentó que la decisión de congelar estos millonarios salarios responde a un intento por cubrir un hueco fiscal de la Nación .

Petro congela altos salarios para 2024

En esa línea, el presidente detalló que la decisión tiene que ver con el recorte de 6,5 billones de pesos que le aplicó la Corte Constitucional al presupuesto de 2024, por lo que decidió apuntar hacia la congelación de los salarios más altos del sector público.

“Debemos subir el pago de la deuda de 70 billones de pesos a 96 billones de pesos, y 6,5 billones de pesos menos de ingresos. Tenemos que mirar por dónde recortamos para que el golpe no sea mortal para Colombia”, apuntó Petro.

Además, el presidente aseguró que bajo su gobierno las deudas se seguirán pagando y que la inversión tampoco sufrirá recortes. Por tanto, los sacrificados, en primera instancia, serán los altos funcionarios del gobierno, la rama judicial y la legislativa.

“También habrá recortes en gastos de funcionamiento que no afecten las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo. Ojalá no tengamos que llegar a aplazar decisiones no prioritarias en la inversión pública del país. De ese modo esperamos cubrir el hueco generado a dos meses de inicio de un nuevo año”, explicó Petro.