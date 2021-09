Parece que ha vuelto la alegría del contacto social. En las calles, en los restaurantes, en los bares, en las tiendas, se ven son abrazos festivos, cafés y cervezas compartidas. El coronavirus, aparentemente, es un fantasma de otros tiempos. Se debe a que Colombia pasa por un valle que se veía improbable después de que el 21 de junio se llegara al pico de 693 muertes y 33.594 contagios; ahora las cifras son alentadoras: según el último reporte el Instituto Nacional de Salud (INS), el 8 de septiembre hubo 49 fallecimientos y 1.637 casos nuevos, un panorama que ubica al país en momentos del pasado en que la pandemia parecía controlada.

Y aunque el panorama es alentador, puede ser temporal, pues las autoridades médicas y el mismo gobierno esperan que para finales de octubre se presente el cuarto pico de contagios, aunque ya se sabe que las matemáticas no suelen compaginar con la pandemia. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, había dicho que la inmunidad de rebaño se alcanzaría en septiembre, cuando el 70 por ciento de la población estuviera vacunada o ya se hubiera infectado –la infección siempre fue un plan b para llegar a la inmunidad–; sin embargo, la aparición de nuevas variantes de la enfermedad y la ralentización de la vacunación han estropeado esa meta. Por otro lado, está la reapertura que ha suavizado las medidas de bioseguridad, hay toda una distensión social que se pedía a gritos desde hacía meses, pero se desconocen las consecuencias.

Los epidemiólogos consideran que la inmunidad llegará cuando el 90 por ciento de la población haya sido vacunada, en un balance que nadie se espera a principio de año. Hay que tener en cuenta que después de varios meses de dinamismo en la aplicación del biológico, todo cambió con el incumplimiento de las metas trazadas por el Gobierno. Colombia ha aplicado 36.465.284 vacunas (corte al 6 de septiembre), de las cuales poco más de 20 millones corresponde a primeras dosis, 13 millones a dos dosis en esquema completo, y casi 3 millones a esquemas de una sola dosis.

Esto arroja que, en realidad, solo el 33 por ciento de los habitantes ha sido vacunado completamente, que es la única manera de estar medianamente tranquilos ante la enfermedad. Así las cosas, Colombia se ubica como el décimo país de Latinoamérica en aplicación de vacunas después de Uruguay, Chile, Ecuador, República Dominicana, Panamá, El Salvador, Argentina, Cuba y Brasil. Esto es todo un detrimento después de haber ocupado los primeros lugares.

Por otro lado, la discusión sobre la inmunidad de rebaño ha sido descalificada por varios académicos en el mundo, pues concuerdan que la aparición de numerosas variantes –una de ellas es la local Mu, que ahora es de estudio en el mundo– cambian la lucha contra la enfermedad. Ya se ha visto cómo países donde se alcanzó dicha inmunidad han vuelto a medidas como el uso obligatorio de tapabocas. Además, se discute que la inmunidad que otorgan las vacunas disminuye con el tiempo, lo que tiene a varios gobiernos del mundo pensando en la tercera dosis, que no termina de ser una manera rápida de salirle al paso a un mal desconocido y los científicos n»o logran ponerse de acuerdo en su pertinencia.

John González, inmunólogo, profesor titular y coordinador del Laboratorio de Ciencias Básicas Médicas de Los Andes, dice que pensar en la inmunidad de rebaño no es apropiado en este momento, puesta “todavía vamos en un bajo porcentaje de la vacunación comparándonos con otros países del mundo, además nos enfrentamos a variantes del virus que son desconocidas; puede que haya personas que se infecten más rápidamente porque no se han infestado, o porque la inmunidad que les dio la vacuna disminuyó”.

Lo que empeora todo el panorama es que las vacunas están retrasadas. De las 10 millones de vacunas que se compraron de Moderna, y de las que solo han llegado ciento cincuenta mil, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Víctor Muñoz, dijo que arribarán la próxima semana un millón doscientos mil, un acuerdo que obliga al Gobierno Nacional a recogerlas en Estados Unidos, lo que termina en todo un trámite logístico que no se había tenido en cuenta. Así mismo, se espera que en los próximos días haya confirmación para la entrega de otras dos millones de dosis.

Además de este arribo, el Gobierno Nacional prometió que la vacunación se reactivará como pasó entre junio y agosto. El Ministro de Salud reconoció las dificultades de los últimos meses y aseguró que tras varias reuniones y negociaciones con farmacéuticas se estableció que la proyección de la llegada de vacunas al país durante septiembre es de 12.751.450, de las cuales, 1.356.030 serán de Pfizer; 1.108.000 de AstraZeneca; 4.080.000 de Moderna; 2.000.000 de Janssen; 998.420 de Pfizer; 2.092.000 de Sinovac; y 1.117.000 donación del Gobierno de España y que vienen directo del laboratorio de AstraZeneca.

Aunque las noticias son buenas, no es momento para bajar la guardia en el cuidado de las medidas de bioseguridad. Hay que mantener el uso del tapabocas y desinfección de las manos, pues los epidemiólogos concuerdan en que ahora el virus encuentra nuevos nichos de infección, aún en las personas inmunes, y más teniendo en cuenta que la vacunación no impide el contagio. Pero Colombia sí ha visto los resultados de la aplicación del biológico. Hace unos días desde el Dapre dijeron: “Desde el primero de julio se evidencia una disminución del 60 por ciento de casos diarios de Covid-19, disminución del 24 por ciento en ocupación de camas UCI, a la vez que aumentamos 30 por ciento el total de dosis aplicadas”.

La gran preocupación está en quienes se resisten a vacunarse. Para los expertos, la mortalidad del cuarto pico puede estar en los adultos mayores, los mismos que se han negado a aplicarse el biológico, haciendo parte de un movimiento antivacunas que sacude al mundo. Para entender el problema, se puede analizar el caso de Bogotá, donde ochocientos mil adultos menores de 50 años no se han vacunado. “En esas poblaciones las nuevas variantes pueden ser mortales, por eso es muy difícil ser optimistas con la inmunidad de rebaño. Si tenemos un millón de personas vulnerables, cerca de doscientas mil se pueden complicar”, dice John González. No es en balde que el ministro Ruiz haya dicho: “Buscamos que todos los entes territoriales, EPS, IPS y ciudadanos impulsemos fuertemente el Plan Nacional de Vacunación en el cual ya tenemos abiertos todos los grupos de edad y necesitamos avanzar fuertemente (...) Nosotros siempre hemos planteado que la vacunación es voluntaria, así está estipulado en el Plan, pero hay una corresponsabilidad. En la medida que yo me vacuno, protejo a los demás”.

Mientras que los científicos tratan de entender porque el virus tiene picos tan abruptos, donde se pasa en cuestión de semanas a cientos de muertes a unas cuantas, la reactivación sigue a paso firme, nadie contempla un encierro como el de 2020. Ya en Medellín se anunció un concierto para diciembre, lo que fijaría un nuevo hito en el regreso a la normalidad. Por otro lado, los comerciantes ruegan porque diciembre las compras lleguen boyantes. Más allá de la inmunidad de rebaño, el país parece decidido a hacerle frente al futuro, que en tiempo de pandemia siempre es tan incierto