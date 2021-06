Conciencia y planificación

Al tratar de agrupar esas actividades que implican mayores riesgos que otras, Yessica Giraldo Castrillón, epidemióloga de la Universidad CES, afirma que hay que pensar en las que no son esenciales y que por ende, podrían evitarse. “Ir a un bar o un restaurante, por ejemplo, no es esencial y son actividades de riesgo: espacios cerrados, en los que el uso de la mascarilla se deja de lado, hay gente hablando y comiendo. En 5 o 10 minutos se materializa un contagio”.

En ese sentido, medidas como la correcta ventilación o las reuniones al aire libre son ideales. “Si hay una buena planificación se pueden minimizar riesgos, pero por cultura nos cuesta”, dice.

Por su parte, María Cristina Navas Navas, PhD en Virología y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y David Bautista Erazo, investigador de la Universidad de Antioquia y magíster en Ciencias Farmacéuticas, agregan que las personas podrían estar atravesando un tipo de desgaste frente a las normas, tanto individuales como colectivas. “Somos humanos, animales sociales, no robots. Nos dicen: no se reúnan, en lugar de explicarnos cómo hacerlo bien”, dice Bautista y plantea la posibilidad de realizar balances individuales de riesgo-beneficio. “Esto no es fácil, el Gobierno debería entrar con campañas educativas para saber, por ejemplo, que si soy una persona joven y saludable, puedo salir a un parque... O que si tengo síntomas gripales no debo visitar como si nada a mis abuelos no vacunados... Eso ya representa un riesgo grave”.

No obstante, en esa misma vía, comenta Navas, es importante recordar que la evolución del virus es impredecible, pues se trata de una infección en la que están implicados mecanismos de inmunopatogénesis, es decir, que el sistema inmune puede participar en la enfermedad, “generar una respuesta exagerada de muchas moléculas y muchos tipos de poblaciones celulares, provocando daño en pulmones, cerebro, corazón...”.

Por eso, aunque las personas que deben tener mayor cuidado ante el virus siguen siendo aquellas con obesidad, diabetes, hipertensión, etc, “no podemos bajar los brazos y arriesgarnos”.

Según Giraldo Castrillón, por la variabilidad en el comportamiento de cada persona, “las medidas individuales tienden a ser las más débiles... Si las cosas fueran diferentes estaríamos en otro planeta”, señala y reitera que es un asunto cultural, que puede cambiar, pero quizá no de la noche a la mañana. Por eso hay que tener claro el panorama a la fecha y entender que, a pesar de todo, el virus no se ha ido.