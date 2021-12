Día libre para funcionarios públicos que completen vacunación en diciembre

El país venía en un descenso constante en el número de casos, sin embargo, para mediados de noviembre repuntaron. Aunque aún no está del todo comprobada su relación con ello, el fenómeno coincide con los primeros registros (que no generaban aún alertas) de ómicron cerca del 11 de noviembre. Esta variante es la segunda reportada por el país africano (la otra fue beta, también de preocupación). Según Usme, “es posible que no se trate de un escenario particular a nivel epidemiológico que favorezca el surgimiento de este tipo de variantes”, sino que el país tiene una buena vigilancia genómica. Por otro lado, la viróloga Ruiz comenta que un incremento en los casos puede ser señal de que algo está pasando, “por ahora vamos ahí”. Puede ser por ómicron o por delta. Las investigaciones lo dirán.