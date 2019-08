El dictamen de su dolor no está en doctor Google

Luego de escribir los síntomas en el buscador Google es posible encontrar, en cuestión de segundos, diagnósticos, consejos, medicamentos y hasta pronósticos, algunos para nada optimistas. La práctica, que parece inocua, se ha entrometido en el camino de los médicos, e incide en la recuperación de los pacientes que confían más en foros de extraña procedencia que en el dictamen directo de un profesional.

A esto se le ha llamado como cibercondría. Eliana Taborda Zapata, médica psiquiatra y docente de la universidad CES, aclara que “el nombre del mal no responde a una clasificación clínica. Realmente es un síntoma. El término hipocondría viene del psicoanálisis y podría decirse que es un síntoma sobre preocupaciones recurrentes sobre la enfermedad, incluso puede ser una sensación imperiosa de que se está enfermo aunque los exámenes médicos digan los contrario”.

Cuando las personas acceden a internet para averiguar algo sobre su propia dolencia, es usual que se encuentren con tres opciones: páginas web de variedades en las que se habla con liviandad de temas médicos; foros que parecen especializados en los que se explica que dicha enfermedad —cualquiera que sea— es un mal que termina con la muerte inminente; información científica que se lee con total amaño sin contar con el conocimiento necesario para entenderla.

“Las personas acceden al material médico pero no tienen elementos para hacer crítica y examinar esos hallazgos; de igual forma sucede cuando a un paciente se le entregan unos exámenes: no puede decodificarlos sino es en la revisión de un experto. Si tengo un pensamiento ansioso y lo interpreto con la poca teoría que tengo y lo miro a la luz de mis temores, pues voy a salir asustado porque estoy sesgado. Me sorprendo cuando encuentro que algunos medios dicen que ya se encontró la cura contra cierto tipo de cáncer, o contra el sida, y cuando uno revisa los estudios verdaderos se da cuenta de que no es así”, dice Taborda Zapata.

Dr. Google, como se le denomina coloquialmente, se volvió el médico de confianza de muchas personas, sin embargo esta costumbre obedece también a las dificultades que existen, en algunos casos, para acceder a una buena asistencia en salud en el país.

“Me ha pasado el caso de gente que interpreta pesadillas por medio de Google y terminan diciendo que tienen una enfermedad mental. En el caso de los niños nosotros estamos trabajando sobre el estigma de la enfermedad mental, pues muchos nos llegan diciendo que están locos y que tienen una enfermedad porque algo que les pasó coincido con un post que vieron en internet”.

Dice la psiquiatra Taborda Zapata que esta práctica está dificultando los tratamientos médicos, pues muchas veces los pacientes dan con publicaciones que hablan mal de medicamentos porque un solo paciente tuvo problemas o contraindicaciones.

“En este momento luchar contra las redes sociales y el internet es un absurdo. La idea es que los periodistas tengan acompañamiento para hacer los textos de divulgación; y que los pacientes aprendan a ser críticos y que sepan seleccionar las web de dónde sacan la información. Hay que estar con ellos en ese proceso”.