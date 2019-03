El reto de vivir el cáncer en familia

La primera vez que Juan Diego Bedoya sintió el peso real del cáncer, que desde hacía meses lo había llevado a múltiples especialistas y a resistir molestas sesiones de quimioterapia, fue un día en que quiso distraer sus malestares escuchando música con unos amigos.

Aunque quizás estaba preparado para una descarga de timbales, Juan Diego fue sorprendido por una canción del panameño Rubén Blades. Esta, lo sabía bien, le recordaría su condición: “Saliendo del hospital después de ver a mi mamá luchando contra un cáncer que no se puede curar...”, oyó al cantante recitar en su tema musical y entonces su perspectiva sobre la enfermedad cambió. “Hasta ese momento me había mostrado muy fuerte, a pesar de que las quimios me daban muy duro, pero esa canción me movió todo y me derrumbé. Empecé a llorar y a sentir lo que realmente significaba esa enfermedad”, expresa Juan Diego.

Pero no fue un llanto autocompasivo, ni mucho menos, lo que sintió fue que el peso del cáncer no había sido mayor porque su familia lo acompañaba en esa batalla y le ayudaba a aliviar el dolor. Y así ha sido durante los últimos doce años de su vida, pese a que la enfermedad se le presenta como un fantasma, que a veces se esconde y siempre lo asecha. El tema de Blades se resume en que debe haber mucho “amor y control” en una casa —así se llama la canción— para que todos tengan fortaleza y puedan enfrentar a la desgracia.

Y de eso quizás depende que, en parte, sea más llevadera una enfermedad como el cáncer, tanto para el paciente como para la familia: de estar acompañados, de tener familia, de verse a los ojos, de decirse lo que antes no, de aprovechar la oportunidad de reflexionar frente a la vida.