Invima alerta por comercialización de suplementos de resveratrol, magnesio y colágeno sin registro en Colombia, ¿cuáles son?

Estos serían los productos que no tienen registro sanitario: GOLDEN LIFE, MELATONIN PLUS 10 MG, ULTRA BRAIN BOOSTER, COLLAGEN COMPLEX PLUS, ULTRA OMEGA 3, y BIOTIN PLUS 30.000 MCG, así como el GOLDEN HERBS, el producto ULTRA MAGNESIUM, y bajo el nombre SATOOMI el producto NAD + RESVERATROL, los cuales son promocionados presuntamente como suplementos dietarios.

Estos productos de la imagen de referencia, no se encuentran amparados bajo ningún registro sanitario emitido por la autoridad competente, por lo que su comercialización en Colombia es ilegal.