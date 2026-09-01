Iván Sánchez asumió como director de la Adres, el banco del sistema de salud; estos son sus retos

La Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres) tiene nuevo director. Se trata de Iván Sánchez Arango, quien se posesionó esta semana en el cargo ante ministra del ramo, Ana María Vesga. Esa entidad es conocida como “el banco de la salud”, pues es la que maneja los recursos del sistema y el que envía pagos a las EPS y prestadores de servicios.
Sánchez es abogado de la Universidad Sergio Arboleda y tendrá la responsabilidad de liderar la entidad estratégica para el funcionamiento del sistema de salud. Arango cuenta con estudios de posgrado en derecho de tecnología y telecomunicaciones.
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En cuanto a su experiencia profesional, el nuevo funcionario posee una trayectoria en los sectores público y privado. Durante más de cinco años estuvo vinculado a la Contraloría General de la República como contralor delegado. En ese cargo participó en labores de control fiscal, vigilancia de la gestión institucional y evaluación del manejo de los recursos públicos.