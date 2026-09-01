Vicepresidenta de Bank of America fue la víctima mortal del ataque con cuchillo en Times Square

La Policía de Nueva York abatió este lunes a una sospechosa por apuñalar a dos personas en Times Square (Manhattan) dejando una persona herida y provocando el deceso de Erin Piacenti, vicepresidenta de Bank of America que falleció a causa de las heridas tras ser trasladada al hospital. Bank of America ha confirmado el fallecimiento de su ejecutiva y ha mostrado su condolencias por lo sucedido. “Estamos consternados y profundamente entristecidos por la trágica pérdida de nuestra compañera. Era una valiosa integrante del equipo a quien echaremos mucho de menos. Nuestras más sinceras condolencias a su familia y a todos sus seres queridos”, declaró un portavoz de Bank of America a Europa Press.

Piacenti, de apenas 32 años, fue atacada con un cuchillo en el abdomen por la sospechosa después de que la misma apuñalara previamente a un hombre de 68 años. En contexto: Video | Tiroteo en Nueva York: le disparan a mujer que apuñaló a varias personas cerca a Times Square El caso se presentó en la tarde de este 31 de agosto, en inmediaciones de la calle West 43 y la Séptima Avenida, donde la autora, armada con dos cuchillos, se acercó a la primera víctima que acababa de salir del metro junto a su esposa. “Estoy aquí para informarles sobre un doble apuñalamiento sin provocación que ocurrió hoy temprano en Times Square. Lamentablemente, una de las víctimas de este ataque sin sentido falleció a causa de sus heridas”, indicó la comisionada de Policía de Nueva York, Jessica Tisch. Al llegar al lugar de los hechos, los oficiales se encontraron con la agresora actuando de manera errática y amenazante, realizando gestos de agresión hacia ellos. Por el momento, la Policía precisa que el ataque fue aleatorio y sin provocación previa.

¿Quién era Erin Piacenti?

Erin Piacenti fue una abogada de 32 años que se desempeñaba como vicepresidenta en la división de selección de negocios y conflictos de Bank of America, en Nueva York, Estados Unidos. Se incorporó a la compañía en febrero de 2025. Egresada de la Universidad de Pensilvania en 2016 y con un título en Derecho de Fordham Law School (obtenido en 2021), Piacenti residía en Chester, Nueva Jersey- y apenas el 10 de agosto había celebrado su aniversario de bodas-. La agresora fue identificada como Pamela Cisneros, de 49 años, residente de Queens. La comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica S. Tisch, explicó que la agresora amenazó a los agentes que intentaban controlar la situación. Según Tisch, la mujer se negó a soltar los cuchillos y les dijo: “No voy a soltar nada. Preferiría matarlos a los dos”. Los agentes intentaron detenerla utilizando pistolas taser, pero luego recurrieron a sus armas de dotación y dispararon contra Cisneros, quien fue trasladada a un centro médico, donde posteriormente se confirmó su muerte. Se presume que Pamela Cisneros tenía antecedentes relacionados con problemas de salud mental, según su historial, pero la investigación del caso continúa en curso. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas