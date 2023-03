Alejandro Gaviria criticó reforma a la salud: “es una utopía regresiva que resultará en más corrupción”

En ese espacio, Gaviria expresó que el proyecto tiene problemas de sostenibilidad y que tiene preocupaciones por el control de la corrupción que propone la iniciativa. Por eso, opinó que entregarle a la Administradora de los Recursos de la Salud (Adres) el rol de pagador único no resuelve el problema de flujo de recursos.

“Las gestoras no tienen un papel claro, el sistema no está bien armado, tenemos un edificio con problemas estructurales y, del otro lado, un sistema que no está bien concebido”, dijo el exministro.

Además, aseguró sobre la reforma que, según él, “no hay un análisis profundo sobre los problemas de sostenibilidad” y que las fallas del sistema se ven reflejadas en las tutelas que se interponen, “pero las 300 mil tutelas tienen que ser comparadas con más de 500 millones de atenciones que se dan en los sistemas de salud cada año”.