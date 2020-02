Otros “virus” que se transmiten con el coronavirus

Ninguno era portador del nuevo coronavirus. Ucrania se ha mantenido libre hasta la fecha, pero no ha logrado el mismo éxito con el miedo que recorre sus calles. La reacción de los habitantes de Novi Sanzhary se ha repetido con diferentes dimensiones en otras ciudades del mundo y representa uno de los mayores retos de la emergencia. No está en juego únicamente la vida de millones, con una enfermedad que tiene una tasa de mortalidad, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), de 0,7 % fuera de Wuhan, la región donde se dio el primer caso.

Antes de declarar la emergencia internacional el 31 de enero, la cúpula de la OMS se esforzó en mencionar en varias oportunidades que su decisión no constituía una crítica o un voto “de no confianza” con la gestión de la crisis que había realizado el gobierno chino. De hecho, recomendaba explícitamente mantener la libre movilización de las personas.

Poco después, Estados Unidos cerraba sus fronteras al gigante asiático. La determinación norteamericana abrió las primeras grietas en la estrategia china de mantener la emergencia en un plano únicamente humanitario.

“Donald Trump no desperdició la oportunidad de poner en duda la capacidad del Partido Comunista de mantener a salvo a sus ciudadanos”, explica Lina Luna, investigadora asociada de la Universidad Externado y experta en Asia. El uso político de la situación, continúa, se centró en profundizar una desconfianza en Occidente alrededor de todo lo que proviene del gigante asiático.

No es, por lo tanto, la primera acción en ese sentido. “La guerra comercial, las presiones tecnológicas y ahora esta primera reacción al coronavirus. Aunque esto no debería ser una situación para aprovechar geopolíticamente, estamos viendo desafortunadamente que cuando se trata de China, la gente no sabe muy bien si confiar o no confiar”, asegura Luna.

Tras el cierre de fronteras de EE. UU., 26 naciones más, entre ellas Rusia, han impuesto alguna restricción a la movilidad de ciudadanos o personas que hayan estado en territorio chino. Si bien no todas las decisiones responden a intereses políticos, contradicen las directrices de los organismos internacionales.

El doctor Guillermo Gonzalvez, de la Organización Panamericana de la Salud, representante en América de la OMS, le señaló a EL COLOMBIANO que aun cuando “cada Estado es libre, de acuerdo con su normativa y legislación, de adoptar las medidas que así lo considere, el sistema de Naciones Unidas tiene un mandato claro de solidaridad. Si no ayudamos a contener este coronavirus entre todos, vamos a estar expuestos no solo a este sino a cualquier otro patógeno. Ningún país es totalmente fuerte en solitario para vencer la epidemia. Esto solo se logrará con el concurso y respaldo de la comunidad global”.

La solicitada ayuda no ha llegado desde los distintos frentes. “Ha habido una doble moral. Normalmente, cuando este tipo de brotes surgen, el mundo se une y apoya a los afectados. En este caso lo que se ha generado es una ola de racismo y xenofobia que no reconoce los esfuerzos chinos por contener el virus”, dice Luna, antes de añadir, “tienen millones de personas en cuarentena y aún dudamos de su compromiso”. Esta actitud no ha pasado desapercibida en el interior del país asiático.