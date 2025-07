Críticas al proyecto de reforma a la salud de Petro: el Pacto por la Salud llama al diálogo en el Congreso

En ese contexto, el movimiento Pacto por la Salud emitió un comunicado en el que hizo un llamado a los congresistas sobre este tema y lanzó duras críticas al proyecto de ley por considerar que no aborda las problemáticas que tiene el sector.

Al respecto, expresaron que “no resuelve los problemas estructurales del sistema” y que “no está centrada en las necesidades de las personas, no tiene aval fiscal, no propone una solución a la desfinanciación crónica de la unidad de pago por capitación (UPC), no establece reglas claras para proteger la continuidad en la atención o garantizar la sostenibilidad de las instituciones prestadoras”. Así mismo, criticaron que la reforma “tampoco ha sido producto de un diálogo democrático y transparente”.

Pacto por la Salud aseguró que el sistema de salud vive “la coyuntura más crítica en los últimos treinta años”, por lo cual el Congreso necesita abordar soluciones técnicas para solucionar la crisis que está generando más demoras en la atención, barreras de acceso y cierres de servicios e incertidumbres en los pagos en la red de prestadores (hospitales y clínicas).

Por otro lado, expresaron que se debe buscar una salida urgente a la crisis financiera del sector mediante el saldo de “deudas con prestadores, garantizar la suficiencia de la UPC y establecer mecanismos de financiamiento estables y sostenibles”.