Gobierno pide prevenir casos de dengue en niños ante regreso a clases

Paréntesis HAY OTROS FACTORES EN JUEGO

Medir el beneficio de los tapabocas es una tarea complicada, explican los docentes e investigadores Lena Ciric, Abigail Hathway, Benjamín Jonesen y Chris Iddon en un artículo publicado en diciembre de 2021 en el medio de divulgación The Conversation. ¿Por qué? Porque son muchas variables que influyen en las métricas, por ejemplo, la carga viral de los infectados (entre más alta sea la concentración de virus, más probabilidades hay de contagiar), el tipo de acción (si es cantar, gritar, hablar), añadido al tamaño del espacio interior en el que se encuentren los individuos y qué tanto tiempo pasan en él. No obstante, pese a la dificultad investigativa, los docentes señalan que hay certeza frente a que los tapabocas “definitivamente atrapan aerosoles y gotas cargadas de virus, lo que tiene un impacto en la reducción de la cantidad de infecciones”.

de tela

Este tipo de tapabocas son una buena opción, pero presenta debilidades. Tenga en cuenta que el material de fabricación tiende a ser poroso, por eso, para que sea seguro y efectivo asegúrese de que tenga tres capas o más (al menos una de ellas antifluido). Así mismo, lávelo cada noche después de usarlo y tenga al menos dos o tres pares para cambiar cada día, señala Navas. “Esta es sin duda la mejor opción desde el punto de vista ecológico porque son lavables, hay que recordar, sobre todo el buen ajuste al rostro y que la tela antifluido pierde calidad después de 20 lavadas aproximadamente”. Para verificar el nivel de una mascarilla de tela, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) recomiendan observar que esta bloquee la luz cuando se la expone a una lámpara o al sol. Así mismo, sugieren que no sean usadas mascarillas de tela con válvulas porque estas permiten la fuga de gotículas respiratorias.

quirúrgico

Frente a este tipo de tapabocas, los docentes Navas y Jiménez coinciden en que es importante asegurarse de que estén elaboradas con material no hilado y que tengan tres capas o más (esto deberá leerlo en la etiqueta o el empaque). Un asunto muy importante es que no deben ser utilizadas por un tiempo superior a 8 horas porque dejan de ser efectivas. Con respecto al uso simultáneo de mascarilla quirúrgica y la mascarilla de tela, la viróloga Navas añade que es una buena opción, siempre y cuando quien las lleve no se las esté acomodando en todo momento (podrían ser incómodas), ”porque eso facilita la entrada y salida de aerosoles”. Al respecto, los CDC puntualizan que es una alternativa válida y no debe confundirse con el uso de dos mascarillas quirúrgicas, pues el ajuste al rostro no sería el óptimo.

KN95

Este tipo de mascarillas son las que lucen triangulares y de color blanco, hechas de un material mucho más grueso y firme: polipropileno no tejido. De acuerdo con los CDC, es fundamental que este tipo de tapabocas los compre en lugares confiables (igual que las demás) o especializados en productos médicos para evitar adquirir referencias de imitación que no brindan la misma protección. Lo ideal es que estas se ajusten detrás de cada oreja y no tengan válvula de respiración. Con respecto al tiempo de uso, estas también son desechables como las quirúrgicas y aunque pueden desinfectarse dos o tres veces, no es lo recomendable porque pierden calidad de filtración. Si desea hacerlo debe ser muy cuidadoso porque pueden estar contaminadas. Opte por exponerlas mínimo 10 minutos la luz directa del sol.

N95

Navas recuerda son los más efectivos para prevenir el contagio. Por esta razón su uso está recomendado exclusivamente para la protección del personal de la salud. Un mal uso puede llevar a situaciones de escasez que pongan en peligro la vida de médicos y enfermeras. Además, debido a su efectividad, son usados por personas que trabajan en entornos con mucho polvo, atendiendo incendios forestales o que residen en lugares contaminados. La manera en que operan es, por poco, fascinante: utilizan las leyes de la física para que, entre otras cosas, incluso las partículas más pequeñas queden “atrapadas” superficialmente en las fibras, imitando un poco las características de una tela de araña que atrapa insectos. Se recomienda para situaciones que impliquen mucho riesgo, por ejemplo, si hay que cuidar a un enfermo de covid de manera cercana (que haya que ayudarlo a caminar o a bañarse) y, sobre todo, si esa persona que debe cuidarlo tiene alto riesgo de desarrollar covid grave.

el ajuste

Junto a todas las directrices, complementan Navas y Jiménez, es importante ajustarse bien al rostro cualquiera de los tipos de mascarilla recomendados, que no quede ningún agujero entre mejillas, nariz o barbilla. Para comprobar si tiene un buen ajuste o no, verifique que lo salga ni entre aire por el área cercana a los ojos y los lados del tapabocas, además, si esta se ajusta bien, sentirá que ingresa aire caliente y podrá ver que el material de la mascarilla (si es flexible) se mueve hacia adentro y hacia afuera cuando respira. Finalmente, los CDC recomiendan que se afeite la barba o la lleve lo más corta posible; use accesorios especiales (plásticos) para el ajuste y lleve siempre con usted una o dos mascarillas de repuesto.

