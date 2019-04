Santurbán, nuevo intento por rehacer su delimitación

Según la determinación judicial, el jefe de la cartera ambiental no ha logrado avances significativos en el cumplimiento de la orden del alto tribunal constitucional desde su llegada al cargo el 7 de agosto.

Sin embargo, entre los actores de este conflicto perciben que la prisa para retomar el proceso no se debe siquiera a que el plazo máximo para cumplir la orden de la Corte Constitucional de rehacer el proceso de delimitación se venza en julio, sino por el incidente de desacato que abrió el pasado 20 de marzo el Tribunal Administrativo de Santander contra el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano.

El alto tribunal consideró en ese momento que el primer proceso de elaboración de una línea de protección dejó afuera las consideraciones de todos los interesados en el destino del páramo, advirtiendo que esta definición de actores no puede realizarse tomando solo parámetros geográficos.

Subrayó que este no es un proceso de socialización sino de participación amplio “efectivo y democrático, en que se busca llegar a acuerdo con comunidades y lograr una adecuada transición hacia actividades sostenibles”.

No obstante, el ministro Lozano se defiende argumentando que han continuado las concertaciones con comunidades de los municipios de Vetas y Tona en Santander, y Salazar en Norte de Santander. “No vamos a sacar a nadie de la jurisdicción del páramo, todo lo contrario, lo que haremos es construir con las comunidades todo el proceso de consulta para poder tener por fin delimitado ese ecosistema estratégico”, dijo Lozano.

Agregó que la principal sospecha reside en que los accionantes no se han sentido involucrados de forma mayor a como se realizó el proceso original y esto es justamente el derecho que reivindicó la Corte Constitucional cuando ordenó al Gobierno Nacional rehacer todo el proceso.

En diálogo con uno de ellos, Erwin Rodríguez-Salah , le confesó a EL COLOMBIANO que “así como van las cosas, existe un serio indicio de que el resultado final no va a variar mucho de la delimitación original, conocida en 2014”.

Mientras que los comités de defensa del agua han advertido que el páramo no se puede fraccionar y que la protección debe empezar desde la altura de las bocatomas del acueducto de Bucaramanga, en los municipios de páramo han abogado por una solución menos drástica, puesto que desde hace más de cinco años el desempleo ronda el 90 % y los brotes de minería ilegal se han vuelto un foco de atención.

Conforme han corrido los meses, las disputas de antaño entre las comunidades del páramo y los comités de defensa del agua en Bucaramanga han aumentado mientras se terminan los días para conocer la nueva delimitación.

Ivonne González, representante de la Veeduría Dignidad Minera, denunció que, en una reunión reciente en la CAR, la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, resultó agredida por quienes, aparentemente, se identificaron como miembros de comités de defensa del agua. “Se está acercando la época electoral y volvimos a la misma situación de cada cuatro años: llegan politiqueros de Bucaramanga a aprovecharse de la situación que estamos viviendo, cuando somos los paramuros los que sufrimos y hemos sido estigmatizados”, relató.

Según relató González, de no haber mayores turbulencias, en mayo se podría realizar la jornada de concertación con las personas que han llevado propuestas al Gobierno Nacional para la vinculación de las comunidades en la protección de Santurbán.

Por eso, sostuvo que la tutela, si bien ha servido para que se tomen en cuenta las posiciones de las comunidades ancestrales, también ha causado que se eleven al máximo las tensiones con los interesados en Bucaramanga.

“La Corte ha sido clara en que los accionantes no han demostrado que se esté violando al derecho al agua y al ambiente sano, sino que no hubo concertación. Eso nos dio la oportunidad de tener voz, pero no significa que estemos todos en la misma línea de pensamiento”, manifestó.