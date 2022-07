Poco tiempo después de que Luis Carlos Sarmiento Angulo mencionara que estaba en contra de la expropiación de tierras que propone el presidente electo Gustavo Petro, el mismo empresario fue el encargado en señalar que sus palabras fueron malinterpretadas.

“Cuando he dicho que no debería haber expropiaciones, no he hecho otra cosa que recoger las declaraciones del propio presidente electo que, durante la campaña y tras su triunfo, ha sido enfático en afirmar que no es verdad que él quiera expropiar a nada ni a nadie”, manifestó Sarmiento Angulo a través de un comunicado.

Además, el empresario mencionó que dijo esta frase con el objetivo de referirse a los propietarios que construyeron la calzada Chirajara-Fundadores, que está ubicada en la vía Bogotá – Villavicencio, pues esta carretera está generando un importante desarrollo para la región.

Sarmiento recalcó que desde que se conoció el triunfo electoral de Gustavo Petro siempre ha aceptado en público y en privado el resultado de una elección democrática.