¿Se asperjaría la coca aun en contra de la norma?

Aunque sigue pendiente una decisión de la Corte Constitucional sobre la modificación o no de la sentencia T-236, en la que se establecen los requisitos (ver ayuda) para reanudar la aspersión aérea con glifosato, el Gobierno anunció que está todo listo para el cumplimiento de esos requerimientos y que solo estaría esperando luz verde del Consejo Nacional de Estupefacientes para volver a fumigar.

Sin embargo, para Luis Felipe Cruz , investigador de la línea Política de Drogas del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia, se presentan dos interrogantes: ¿La Corte es la encargada de limitar la competencia del Gobierno en este aspecto particular de la aspersión aérea?, o ¿el gobierno por iniciativa propia puede declarar por él mismo que cumplió las condiciones?

Juan Manuel Charri , abogado constitucionalista, cree que no se están saltando la Corte y, al contrario, lo que se busca es acomodarse a las exigencias que se dieron en la sentencia.

La pregunta que surge es si el Ejecutivo va en contravía del alto tribunal y no está teniendo en cuenta lo que resuelve.

Tanto el presidente Duque, como el ministro Botero, afirman que se viene trabajando para cumplir las condiciones exigidas. Sin embargo, desde Dejusticia afirman que no, y argumentan que el Gobierno no ha puesto en discusión pública los riesgos del glifosato y no ha presentado sus argumentos.

“A pesar de que el Gobierno afirma que está cumpliendo, no ha pasado, porque no ha publicado los informes de análisis de riesgo de la sustancia, no ha dicho por qué se ha superado el riesgo que exige el principio de precaución, y este supone una discusión científica al rededor de los riesgos de una sustancia”, asegura Cruz.

A esto se le suma la opinión de Daniel Mauricio Rico, investigador en temas de droga y director de C-Análisis, quien también duda de la capacidad del Gobierno para cumplir y, además, enfatizó: “Las afirmaciones de hoy (ayer) del Ministro Botero son más un cañazo que un cronograma serio. Difícilmente va a lograr conseguir los pilotos, los soldados y los policías, el herbicida, los hangares, las pólizas, las licencias, los permisos y montar el esquema de garantías que pide la Corte para retomar la aspersión en ese plazo tan corto.

EL COLOMBIANO consultó con el ministerio de Justicia sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Corte y desde esta cartera respondieron que la vocería la lleva MinDefensa. Al cierre de esta edición, MinSalud tampoco se había referido al respecto.

El uso del glifosato ha estado precedido por el crecimiento de los cultivos de uso ilícito que, que según la UNODC, ha estado en aumento al pasar de 146.000 hectáreas en 2016 a 171.000 en 2017. Se está a la espera del informe de 2018. Además, el uso del herbicida fue prohibido en 2015 cuando al alto tribunal concluyó que era una sustancia cancerígena.