El silencio no es una de las cualidades del presidente Gustavo Petro que en sus 10 meses de mandato ha trinado sin parar, incluso lo han señalado de gobernar por redes sociales. Sin embargo, desde que reventó el escándalo de uso irregular de polígrafo y las chuzadas a una exniñera por parte de su mano derecha, Laura Sarabia, el mandatario ha mantenido una reserva extraña y su presencia en Twitter reducida.

Incluso, pidió total hermetismo a sus funcionarios sobre el tema.

Pero el alboroto no dejó de crecer y en la noche de este domingo, la revista Semana reveló audios en los que el exembajador Armando Benedetti habló sobre una supuesta financiación irregular en la campaña presidencial de Petro. “Yo hice 100 reuniones (...) 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el Presidente me dieron ayer, marica, yo no sé, además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...) veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos, hijueputa”.