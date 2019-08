¿Se esfumaron los desaparecidos?

Revivir el dolor. Eso representó para los familiares de personas desaparecidas en la toma y retoma del Palacio de Justicia, la versión que entregó el pasado martes el fiscal investigador del caso, Jorge Ricardo Sarmiento, en el que afirmaba textualmente que las “11 personas que supuestamente habían sido desaparecidas, realmente habían sido mal identificadas o mal entregadas en 1985”.

Ante una afirmación de tal calibre, el escándalo estalló entre la opinión pública, pues de ella se desprendía que la Fiscalía no admitía que en los hechos del 6 de noviembre de 1985 varias víctimas sufrieron una desaparición forzada, aun cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano en 2014 por ese delito, en los casos de ocho personas que salieron con vida del Palacio y cuyo paradero nunca se estableció.

Fue tal la confusión, que el fiscal Sarmiento tuvo que salir a aclarar lo dicho ante los medios de comunicación y, aunque en un principio habló de que los 11 desaparecidos habían sido mal identificados, cambió su versión.

“La Fiscalía y Medicina Legal han podido encontrar a seis de esas 11 personas cuyos cuerpos habían sido inhumados bajo otro nombre o mezclados con los restos de otras víctimas”, pero que “esto no quiere decir que a futuro, los restos que faltan por encontrarse, no constituyan casos de desaparición forzada”. Es decir, no hay prueba judicial de que se haya dado la desaparición forzada, pero eso no signfica que se haya de descartado.