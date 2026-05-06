Secretaría de Salud de Zipaquirá admitió que desconoce cómo opera el consultorio en farmacia que Petro aplaudió

Una situación que genera inquietud en materia de control sanitario salió a la luz en el municipio de Zipaquirá, luego de que la Secretaría de Salud local reconociera no tener claridad sobre el funcionamiento de un consultorio médico ubicado dentro de un establecimiento de venta farmaceutica. El mismo que el presidente Petro hace un mes celebró.
Sobre esto, por medio de una petición ciudadana, se conocieron las declaraciones en las que se afirma textualmente que “la Secretaría de Salud de Zipaquirá reconoció que NO tiene claridad sobre cómo opera el consultorio médico dentro de Drogas La Rebaja CRA 10 # 7B-08”.
La información la dio a conocer el exconcejal de Cali, Juan Martín Bravo, a través de un mensaje que publicó en su cuenta de X (antes Twitter).