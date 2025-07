Secretario de Gobierno de Ayapel persiguió a un periodista en moto y lo tumbó de un manotazo

El secretario de Gobierno del municipio cordobés de Ayapel, Jorge Rojas, fue denunciado por protagonizar una persecución en motocicleta contra un periodista, al cual golpeó por la espalda y lo derribó en movimiento, causándole raspones en la caída y temor por su seguridad.

La víctima del ataque fue el reportero independiente Luis Alberto Suárez, quien señaló que el hecho se produjo el pasado domingo 13 de julio, cuando salía de su casa a las 2:30 p.m.

“Yo iba a cobrar una publicidad de mi plataforma digital, cuando fui perseguido por el secretario de Gobierno, Jorge Rojas. Él conducía una moto Yamaha y me comenzó a perseguir, luego me dio un golpe en la espalda, me hizo caer con la moto. El iPhone se partió, la moto quedó destruida, y cuando me vio en el suelo, me dijo que si yo quería él me llevaba a Medicina Legal, que él pagaba todos los gastos, y que yo tenía que respetar a los hombres”, recordó el comunicador este miércoles, en conversación con EL COLOMBIANO.

Los improperios continuaron por las redes sociales, en las que el funcionario se jactó del incidente. “Jamás intentes medir los límites de un hombre que salió del barro, porque ya venció todo lo que quiso destruirlo. Ahora, no le teme a nada. Todavía me arde la mano”, publicó Rojas.

La agresión fue respaldada por el alcalde de Ayapel, Hugo Pinedo Contreras, quien posteó: “Ya era hora que un hombre se hiciera sentir y le exigiera respeto a una persona que se cree con el derecho de trapear el nombre de quien le caiga mal, está acostumbrado a eso, pero también es bueno que la gente se acostumbre a exigir respeto de la misma manera cuando no se puede conseguir por medio de educación, las leyes o la cordura. Mi querido Dr. le faltó darle una más duro por mí, para que por fin aprenda a respetar”.