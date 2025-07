“Es un milagro haber sobrevivido a las balas que me disparó el sicario”: periodista Gustavo Chica sobre su recuperación tras el atentado

Gustavo Chica, el periodista de Caracol Radio que fue atacado a disparos en el departamento del Guaviare, calificó de “milagroso” el hecho de que pudo sobrevivir al ataque de los armados ilegales.

El comunicador fue atacado en la noche del sábado 5 de julio cuando compartía con su esposa en la ciudad de San José del Guaviare. Ambos resultaron heridos, él fue impactado por las balas en el tórax, el cuello y el hombro.

“Un milagro de Dios haber sobrevivido a los proyectiles que me disparó el sicario”, señaló Chica en entrevista con el medio de comunicación para el que trabaja y relató cómo fueron los momentos del ataque de los ilegales.

El periodista afirmó que los médicos todavía no encuentran explicación de por qué sobrevivió luego de recibir tres impactos de bala en zonas del cuerpo vitales y añadió que, al momento del atentado, pensó que se trataba de un atraco y por eso levantó las manos y soltó la motocicleta en la que se movilizaba junto a su señora esposa.

“Caímos al piso y desde allí veía como salían los destellos de luz de la pistola. Yo le gritaba al sicario que parara mientras él disparaba. Después me paré como pude y pedí auxilio, dos muchachos me socorrieron y me trasladaron en una moto hasta el hospital donde me atendieron rápidamente”, apuntó Chica.

Chica afirmó que desde hace un tiempo ha recibido amenazas por parte de los grupos armados ilegales, quienes han obligado, también, a los periodistas de Guaviare a sacar sus comunicados y panfletos con la condición de que, si no lo hacen, pueden atentar contra sus vidas.

“En Colombia no hay libertad de prensa, y quieren silenciar a los periodistas”, puntualizó el periodista.

Las primeras hipótesis apuntan a un atentado relacionado con las amenazas que Chica venía recibiendo, presuntamente por parte del grupo armado Renacer ERPAC, una disidencia de las Farc con operaciones en Guaviare, Meta, Casanare y Vichada. El periodista había denunciado intimidaciones días antes del ataque y contaba con medidas de protección asignadas por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Durante años, Gustavo Chica ha denunciado e informado sobre la situación de orden público y violencia que atraviesa Guaviare. Según el comunicado conjunto de Caracol Radio y Prisa Media, “su cubrimiento constante sobre las gravísimas alteraciones en el departamento del Guaviare lo convirtió en blanco directo de amenazas reiteradas”.

Captura de los presuntos responsables del atentado contra Gustavo Chica

Tras el ataque, las autoridades actuaron. En un operativo relámpago fueron capturados los presuntos autores materiales, uno de ellos de nacionalidad venezolana. El arma usada en el atentado fue incautada. La Policía y la Fiscalía avanzan en la investigación. El general William Salamanca, director de la Policía Nacional, ordenó reforzar la seguridad en el hospital y en la emisora.

El gobernador del Guaviare ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para dar con los responsables intelectuales del crimen.

El caso despertó una ola de rechazo nacional. Caracol Radio, Prisa Media, la Defensoría del Pueblo y el propio ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, condenaron el hecho. “Atacar a los medios de comunicación es intentar silenciar la verdad y golpear la democracia”, escribió el jefe de la cartera. La UNP activó un trámite de emergencia para ampliar las medidas de protección del periodista y su familia.

La Policía Nacional confirmó la captura de dos personas presuntamente involucradas en el atentado. Según informó el director de la institución, general Carlos Fernando Triana, los detenidos son un ciudadano venezolano y un colombiano, quienes habrían ejecutado el atentado por órdenes de un cabecilla criminal identificado como alias Andresito, actualmente condenado y privado de la libertad en una cárcel del país.

“Se trata de una reacción urgente, rápida, eficaz y eficiente de la Policía Nacional. Ya podemos decirle a Colombia que estas dos personas fueron capturadas y puestas a disposición de la autoridad competente por los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego”, declaró el general Triana