La nueva declaración, que se conoció este domingo, contrasta con su postura inicial, según la cual el hecho era un asunto de su privacidad y que no afectaba su rol como congresista, pues, afirmó el pasado viernes, no lo eligieron para ser ejemplo nacional.

“Después de varios campanazos de alerta que habían sonado y a los cuales no había prestado atención, hoy quiero reconocer ante todos ustedes que tengo problemas con el licor”, dijo Flórez en un video compartido en su cuenta de Twitter, en el que aseguró que se rehusaba a aceptar su problema porque “está socialmente aceptado”.

“Yo he tocado fondo. Y el problema con el licor me ha causado dificultades con mi familia, con amigos y con las personas que en un principio han confiado en mi palabra”, dijo el senador, que apuntó que seguirá trabajando para superar esta situación e impulsará una agenda legislativa “para hacerle frente a estos problemas que pasan desapercibidos y nos roban la vida”.

Estas disculpas públicas se conocieron un par de días después de que Flórez protagonizara no solo este bochornoso escándalo, sino de que se reafirmara en que él no tenía que ser ejemplo solo por ser senador y que no iba a renunciar a su “humanidad” por el suceso.

“No entiendo cuál es el drama. Tuve una discusión con la Policía, como le pasa a tantos colombianos”, dijo en entrevista con Blu Radio, palabras que matizó horas más tardes.