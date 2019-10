Consejo de Estado mantiene investidura del senador “Manguito”

El Consejo de Estado negó la demanda que pretendía declarar la pérdida de investidura del senador Jonatan Tamayo Pérez, más conocido como ‘Manguito’.

La corporación estudió la demanda que interpuso el también senador Antonio Sanguino y otros parlamentarios, en la que solicitaban la muerte política de Tamayo, dado que cuando promovió campaña para tener curul en el Congreso se postuló como oposición al Gobierno, y en el ejercicio de su labor en el legislativo realizó acciones contrarias a la oposición.

“La Sala estima que no hay elementos de juicio razonables y objetivos para reprocharle al congresista el hecho de no haber manifestado su impedimento, pues no hay evidencias de que estuviere incurso en una situación que comprometiera su objetividad e imparcialidad en el ejercicio de su función legislativo”, señaló la alta corte.

En septiembre pasado, en audiencia pública, Alonso Pío Primero, procurador delegado ante el Consejo de Estado, no consideró que el senador Tamayo haya incurrido en un conflicto de intereses al cambiar su postura política una vez llegó al legislativo, por esto le solicitó al Consejo de Estado, no decretar la perdida de investidura.

La puja político-judicial se registró una vez se instaló el nuevo legislativo. Los Decentes, coalición formada por los partidos UP y Mais, del que hace parte Sanguino, acogieron en su bancada, que es de oposición, a ‘Manguito’, pues en el momento de campaña expresó estar en contra de algunas iniciativas del mandato de Iván Duque.

Sin embargo, una vez se posesionó como legislador el pasado 20 de julio, demostró su intención de no participar de las iniciativas de los ‘Decentes’, por el contrario actuó acorde a los lineamientos de la bancada de Gobierno.

Lo que alegaron los senadores de la oposición es que ‘Manguito’ nunca se presentó a las reuniones que acordaron en la coalición, ni tampoco votó de forma contraria como se supone se debe hacer desde la bancada contraria al Gobierno.

De acuerdo con los demandantes, ‘Manguito’ votó la reforma a la justicia, el Plan Nacional de Desarrollo, y además fue ponente en el proceso que se surtió con las objeciones de la Ley Estatutaria de la JEP.

Del mismo modo, los demandantes señalaron que Tamayo Pérez en medios de comunicación se refirió de manera irregular contra ‘Los Decentes’, esos que en algún momento le abrieron la puerta de sus partidos.

“No existen los decentes en el Congreso lo que hay son unos indecentes que promueven la droga y la marihuana”, señalaron los demandantes que esas fueron las palabras de ‘Manguito’ en un medio de comunicación.

Pese a los argumentos de los demandantes, el Consejo decidió no decretar la pérdida de investidura