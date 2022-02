Aunque tienen aseguradas cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes gracias al Acuerdo de Paz, el partido Comunes tendrá listas a Congreso en las elecciones del 13 de marzo para medir su caudal electoral y tratar de conseguir escaños adicionales.

La cabeza de su lista cerrada al Senado es Julián Gallo, también conocido como Carlos Antonio Lozada, quien en diálogo con EL COLOMBIANO planteó que en el Pacto Histórico no dieron el visto bueno para una alianza con Comunes; aseguró que apoyará a Gustavo Petro en primera vuelta; y planteó que esperan conseguir mínimo 150.000 votos en la lista al Senado.

¿Cuáles son las principales banderas que tendrá para seguir en el Senado?

“Lo primero es una reforma política; segundo la renta básica, es un tema prioritario en este momento; y tercero la implementación de la reforma rural integral, porque Colombia no puede seguir siendo un país que deseche la producción de alimentos”.

¿Cómo ha sido su labor como senador en cuatro años?

“No ha sido fácil ese proceso de adaptación, mucho más en medio de un Gobierno como el que nos tocó a nosotros para comenzar. Es muy clara la posición política que tomó el Centro Democrático y el Gobierno de mantener una presión a través de la estigmatización. Pienso que eso nos hizo muchísimo daño”.

¿Pensaron en unirse a una coalición para las legislativas?

“Cuando surgió la propuesta del Pacto Histórico nos pronunciamos apoyándola. Allá nos respondieron que veían como positivo el pronunciamiento nuestro. No lo logramos. Hablamos con Gustavo Petro, con Iván Cepeda, con Alexánder López y con Roy Barreras. La propuesta desde el punto de vista de la estrategia política era 'apostémosle todo a la posibilidad del Pacto Histórico, porque sabíamos que si surgía un gobierno de ese espectro político”.

¿Y por qué no se concretó?

“Ellos no quisieron escucharnos. Nos dijeron más bien como: oigan, ustedes tienen sus cinco curules, por ahora, como la primera etapa es el Congreso, hablamos ya para las presidenciales. A nosotros nos parece que eso fue un error del Pacto, un problema de sectarismo, diría yo. No de todos, de algunos sectores del Pacto, porque era en últimas una posición realista de parte nuestra. Esa negativa nos llevó a concluir que si solo nos van a reconocer como una fuerza política que tenga valor por la cantidad de votos, nos vamos a ir a buscarlos”. (Ver: En un minuto)

¿Cuál va a ser su posición frente a las presidenciales?

“Vamos a participar en la consulta del Pacto Histórico, no con un candidato específico, sino llamando a la gente a que vote por esa coalición”.

¿Hay otro candidato que les llame la atención? ¿Otra consulta?

“Vemos que en el Pacto se recogen las fuerzas que pueden tener una identidad con nosotros, no solamente en el tema de la paz. En la Coalición Centro Esperanza todos están a favor de la paz, entendiendo que nosotros hicimos la paz con quienes eran nuestros adversarios, pero también sabemos que para entrar a hablar en términos de la implementación hay matices”.

¿Qué candidato apoyará en las presidenciales?

“Gustavo Petro”.

¿Cree que en un gobierno de Petro ustedes tendrían más garantías políticas?

“Una crítica que le hemos hecho es que él no habla del Acuerdo de Paz, desconoce el Acuerdo, pero defiende los temas de paz en el Congreso. Sin embargo, creo que en un gobierno de él se nos crearían otras condiciones que necesariamente nos abrirían espacios más amplios para la actividad política de Comunes”.

Usted dice que en las presidenciales sí se unirán al Pacto Histórico. ¿No sintieron que les hicieron el feo?

“Sobre nosotros todavía pesa una carga enorme por lo del conflicto, eso hubiese sido distinto si no hubiera estigmatización de la derecha recalcitrante de no abrirnos el espacio. A uno, así no le guste, termina entendiendo, que esto se resuelve es con votos. Hay sectores del Pacto que dicen: no, es que estos como que restan antes de sumar. Es un error, es un inconsistencia de gente que está con la paz pero que no nos abre el espacio político a quienes venimos precisamente de firmar el acuerdo”