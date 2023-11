La respuesta de la colaboradora ha causado múltiples críticas en contra de ella. Según se ha podido conocer, el cliente afectado se había acercado al módulo de atención porque necesitaba una solución al retraso de su vuelo, ya que tenía que llegar a Santander para unas citas médicas de suma importancia.

“Yo lo puedo modificar hasta dos días después, más no lo puedo hacer. Lo que pasa es que la tarifa xs no tiene cambios”, le dijo la funcionaria al afectado mientras Jerez continuó grabando.

El vuelo que cubría la ruta Bogotá- Bucaramanga fue reprogramado para el día siguiente. Sin embargo, hubo otra queja desde los pasajeros, a quienes la aerolínea le suministró un bono de 20 mil pesos de alimentación que podían usar en el aeropuerto.

“La aerolínea en ningún momento optó por compensar, lo primero que dijeron fue que no tenían disponibilidad con hoteles que tienen convenio, hubo un subsidio pero con 20 mil pesos en el aeropuerto El Dorado no se compra nada. Vimos a muchas personas de la tercera edad, que tenían dificultad para desplazarse de un lado a otro y tuvieron que quedarse en las instalaciones porque no se brindaron las medidas de compensación”, reiteró Jesús Orlando.