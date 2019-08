Supersalud estrena sus dientes con severa sanción a Medimás

El Consejo de Estado dejó sin efectos los autos del 23 de enero y 12 de febrero pasados, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con los que se decretaron medidas cautelares para que Medimás no pudiera cambiar su composición accionaria, alrededor del posible negocio con Dynamic Business and Medical Solutions Inc. Pues las decisiones fueron tomadas por una magistrada y no por la Sala que estudiaba el caso. Aunque con este fallo se presume que Medimás pueda retomar las negociaciones, hay que aclarar que los autos regresaron al Tribunal para que los vuelva a estudiar.