“Soy sorda y no puedo leerte los labios”, “mi papá es hipoacúsico y no me entiende”, “soy docente y quiero que leas mis labios”, “soy intérprete de lengua de signos y así no puedo trabajar”.

Estas son algunas de las frases con las que cientos de personas con discapacidad auditiva han buscado a través de redes sociales hacer visibles los desafíos que les impone la nueva normalidad, en la que el uso del tapabocas o mascarillas de protección, como elemento de la vida cotidiana, se ha convertido en una...