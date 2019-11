Tierra: otro aporte empresarial a la paz

Pero el aporte no para ahí. Los excombatientes y parte de la comunidad de la vereda Llano Grande también se beneficiarán con la asistencia técnica de la Fundación Salvaterra, que ya ha logrado llevar al mercado nacional productos cultivados y elaborados por víctimas del conflicto y del programa de sustitución de cultivos de uso ilícito.

“Para nosotros como excombatientes, que siempre hemos sido campesinos, es un anuncio importantísimo, esa es nuestra esencia, el campo. Nosotros no ganábamos nada entregando armas y hablando de reconciliación si no teníamos tierra, si toda la vida habíamos luchado por ella. Al llegarnos esta noticia es como un descanso, nos quitamos este peso de encima, nosotros queríamos trabajar pero no teníamos dónde”, contó Sandra Restrepo, excombatiente que vive con su familia en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), muy cerca de donde quedará el predio.

Y es que según relató, varios de sus compañeros de guerra se fueron de ese lugar en busca de mejores oportunidades, “no tenían dónde trabajar, la renta básica no alcanza para quienes tenemos familia. Si en cualquier momento nos quitan la renta básica (90 % del salario mínimo que está garantizado hasta diciembre) y los víveres secos que nos están dando, tendremos el trabajo, que es lo que nos va a ayudar a valernos por nosotros mismos”.

Y agregó que la tierra puede ayudarles a concretar los proyectos de vivienda, lo que les dará el arraigo que necesitan para concluir su reincorporación junto a sus familias.