¿Tinto amargo? Los inamovibles que frustrarían diálogo Petro-Uribe

Para la politóloga María Alejandra Arboleda, consultora de comunicación política y análisis de opinión pública, esta invitación no es más que “una búsqueda desesperada” de Petro por tender puentes para lograr salvar su reforma a la salud. Con todo, el verdadero reto será –explica– conciliar los no negociables del Gobierno como de la oposición, puntualmente un sistema mixto y un salvavidas para las EPS.

Aunque la invitación a sentarse a dialogar entre Gobierno y opositores a la reforma cayó bien entre la mayoría de los sectores, hay un inamovible que podría echar todo al traste: la idea de que se le ponga un alto al proyecto mientras se surten los diálogos. Ya Petro dio a entender que no dará su brazo a torcer, mientras que desde el Congreso insistieron en que se trata de un asunto no negociable para poder conversar.

“Tinto con Petro solo cuando frene el trámite de la reforma y deje de extorsionar a las EPS con los pagos. Hay que proteger a los usuarios que están asumiendo la ausencia de medicamentos y demora en procedimientos por cuenta del Gobierno”, manifestó el senador Miguel Uribe. “¿El que incitó la protesta violenta, el que descalifica con adjetivos a la oposición y quiere destruir el sistema de salud hablando de un tinto?”, cuestionó a su turno la senadora María Fernanda Cabal.

Incluso, desde sectores independientes que hacen parte de la bancada de gobierno hubo reclamos y los ánimos de conciliación parecen nulos. “No me sentaré a tomar tinto con quienes están destruyendo el país. No tengo nada que ir a pedirle al mitómano, porque sencillamente no necesito de nada para defender a mi nación”, declaró el senador JotaPe Hernández (Alianza Verde).

La representante Jennifer Pedraza (Dignidad), pareció distanciarse del diálogo si es de la mano del uribismo, lo que le pone más trabas a un eventual acuerdo. “Mis críticas a la reforma me alejan del Gobierno, pero también de partidos como el Centro Democrático, que defienden a las EPS y busca tumbar la reforma con rompimiento de quórum”.

Aunado al tema de poner de acuerdo a diferentes partidos y no solo al uribismo frente a un tema tan sensible como la salud, Arboleda llamó la atención por otro factor en la ecuación: el tiempo. “Sentarse a revisar punto por punto frente a lo que están de acuerdo y lo que no para llegar a consensos puede tomar un buen tiempo y ese no es aliado del Gobierno”, precisó.

Estas reuniones son un significativo primer paso, pero está por verse qué tanto avanzará Petro con Uribe y su bancada, así como con los demás sectores. El primer punto a resolver será si se pone en pausa la reforma o si sigue su trámite mientras dialogan, pero no saben quien cederá.