“Aunque no es posible definir con certeza absoluta las consecuencias nocivas de la pesca deportiva, en términos de los principios de protección y bienestar animal, ni el impacto y deterioro de los recursos hidrobiológicos, sí existe información científica relevante que exige evitar impactos nocivos en estos seres y su entorno , debe preferirse la exclusión de la actividad”, dicta el fallo.

El capitán costarricense Rodolfo Dodero, juez del torneo, explicó que, en la actualidad, los pescadores deportivos de todo el mundo utilizan técnicas de liberación de los peces y hasta anzuelos biodegradables que permiten que la forma como se hace la captura sea sustentable con el medioambiente, además de que significa un impacto económico grandísimo para las comunidades donde se realiza.

“No entiende uno cómo no se prohibe la pesca en sí, puesto que al que hace pesca comercial y mata todos los peces se le sigue permitiendo, pero al que le permita a un pez que no da la talla o que no es una especie de interés de consumo que se le libere, se castigue. Ya se ha probado con evidencia científica que los peces de pico, si son liberados correctamente, pueden ser pescados dos, tres y hasta cuatro veces”, explicó el capitán.

Frente a este panorama, gremios, comunidad, pescadores y asociaciones, se encuentran unidas luchando para que la Corte Constitucional cambie de parecer respecto a este fallo y tenga en cuenta el sustento científico que demuestra que con la pesca deportiva no se lesionan estos peces.