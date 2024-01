“Me siento perseguida e insegura”: dos mujeres denunciaron a Hollman Morris por presunto maltrato laboral en RTVC

Pero no se trata solo de la denuncia de Orlandelli en la que describe varias presuntas irregularidades que estarían afectando a RTVC y sus trabajadores, sino que también se conocieron más denuncias por parte de la también directora de Canal Institucional, Lina Moreno Zapata.

Según ella, los comportamientos de Morris también la han hecho sentir “intranquila”. “Por ejemplo, cuando he sido requerrida para una reunión en la Subgerencia de Televisión, me he sentido intimidada, cuestionada e insegura”, dijo.

De igual manera, insistió en que no se trata de actuaciones aisladas, sino que “han sido reiteradas al punto de parecer sistemáticas”, aseveró.

Con todos esos señalamientos en su poder, la gerente Nórida Rodríguez radicó una carta ante la Procuraduría General de la Nación en la que describe las quejas recibidas de Ordenalli y asegura que, al parecer, Hollman Morris “ha generado un nivel laboral hostil, agresivo, ofensivos con permanentes abusos y faltas de respeto en contra de la dignidad y derecho que tienen como trabajadoras oficial”.

Así mismo, aseguró que las quejas fueron trasladadas al Comité de Convivencia Laboral de RTVC, al área de control disciplinario interno y al área de Talento Humano para que tomen las medidas correspondientes.