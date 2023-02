“En ese momento se me acercó un joven con la nueva cuenta en la mano y me dijo que partiéramos, que él me daban $300.000”, dijo la guía, que no aceptó. Con los trabajadores del restaurante presentes, la mujer hizo la cuenta de nuevo y comprobó que les estaban cobrando 1’400.000 pesos más de lo debido a los norteamericanos. “En ese momento quedaron desarmados”.

La guía aseguró que en el lugar, que es uno de los más turísticos de la zona, no había autoridades para poner la denuncia formal por los cobros excesivos. Además, dijo que uno de los extranjeros tuvo que pagar 500.000 pesos por un masaje de siete minutos que le dieron en la playa sin su consentimiento.