El general Pedro Sánchez, en entrevista para varios medios nacionales, explicó que las labores de búsqueda solo cesarán cuando el perro aparezca. “Durante la operación, contábamos con cinco perros, dos de la Defensa Civil y tres de las fuerzas militares. Uno de esos perros, específicamente el que operaba con nuestro Comando Conjunto de Operaciones Especiales, se extravió. Los otros dos perros pertenecen al Comando de Ingenieros y estaban dispersos para la alerta en el lado del Ruiz”, señaló el general Sánchez, y que el perro ha dejado algunas pistas para dar con su paradero.

Sin embargo, el coronel Gustavo Narváez Orozco, comandante regimiento Fuerzas Especiales, dijo que Wilson está perdido desde el 18 de mayo, después de que su guía le ordenara que se internara en la selva. El animal hizo caso, y desde entonces no se ha tenido mayor información de él. Aunque no descartan que pueda estar con vida, ya que algunos socorristas, como es el caso de Carlos Villegas, miembro de la Defensa Civil en Río Negro, Antioquia, y quien también tiene un perro de la misma raza, dice haberlo visto hace tres días con vida, solo que no alcanzaron a retenerlo, y este corrió despavorido con rumbo desconocido.