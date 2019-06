Veteranos de guerra de EE. UU. ya tienen quien los atienda en Sabaneta

Explica Esteban Blis, quien ha sido reconocido por el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, por su labor con las personas que prestaron sus servicios a las fuerzas armadas de ese país y que residen en otros lugares de América Latina, que la principal labor de esta oficina en Sabaneta es facilitarle la vida a quienes ya viven en Colombia y requieren de medicamentos o tratamientos.

“Muchos de ellos han sido diagnosticados con dolores de espalda, migrañas, diabetes, apnea de sueño y hasta estrés postraumático, por lo que necesitan de un seguimiento. Entonces acá Danilo se encarga de conectarlos con un médico que les puede ayudar con todo esto, además de llevarlos a la farmacia y le compro todos sus medicamentos y no tienen que pagar absolutamente nada”, agrega.

Estos dos panameños explican que por este trabajo no cobran absolutamente nada a los veteranos, su gesto es totalmente voluntario.

“Yo me lastimé estando en servicio pero no quedé totalmente incapacitado. Siempre estoy pensando en los que sufren de por vida, el que no puede dormir por pesadillas, el que perdió una pierna, el que sufre de migraña. A mi me trastorna que yo tenga beneficios sabiendo que no sufro como muchos, entonces trabajo para los demás. Si sé de un veterano con necesidades, debo ayudarlo”, dice Danilo.

Por su parte Esteban explica que esta oficina en Colombia cuenta con el apoyo de una empresa llamada Healthcare, “sin embargo, para el movimiento de medicamentos, yo los compro en las farmacias de acá, el hospital de veteranos en Panamá me regresa el dinero y el programa de beneficios de los veteranos en Estados Unidos le cancela al hospital”.