“No voy a ser candidata”: Francia Márquez asegura que no aspirará a la Presidencia en 2026

Lo dijo tajantemente: “No voy a ser candidata”, así respondió la vicepresidenta Francia Márquez a la pregunta que le hicieron en entrevista con Semana sobre si aspirará a la Presidencia en las próximas elecciones de 2026.

“A mí me eligieron por cuatro años como vicepresidenta acompañando al presidente Gustavo Petro y espero, si no me muero o si algo no me pasa, uno no sabe, espero terminar, junto al presidente, mis cuatro años de Gobierno con él”, sostuvo Márquez, que ha estado en el centro de la polémica en los últimos días por sus declaraciones por el uso de un helicóptero para cumplir con sus obligaciones como vicepresidenta.