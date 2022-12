Tras una visita a San Andrés de Tumaco, Nariño, la vicepresidenta Francia Márquez le envió un contundente mensaje a los grupos armados que delinquen en el país.

“Paren ya la violencia contra las comunidades. Estamos con las puertas abiertas para avanzar en el diálogo de paz total que le devuelva la tranquilidad”, sostuvo la vicepresidenta.

Durante su visita, la mandataria escuchó de boca de las comunidades la difícil situación de orden público que se vive en la zona y que ha llevado también a condiciones humanitarias complejas como la falta de agua y alimentos.

“Nueve personas han perdido la vida a causa de minas antipersonales enterradas en sus territorios. Comunidades marginadas, excluidas, violentadas... No hay agua potable, no hay saneamiento básico, no hay acceso a la educación”, denunciaron las comunidades.