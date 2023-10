Video: discusión de dos conductores en una vía de Cali terminó en aberrante agresión

Momentos después, en lo que parecía que ya había terminado la discusión, el adulto se subió a su carro con la aparente intención de irse, por lo que el joven se sube encima del carro de él para que no se fuera.

Tras ver esto, inmediatamente el señor se bajó del carro y señalando al joven de forma directa le dice: “¡Papi, no te me montés al carro así!”, a lo que el muchacho le respondió sulfuradamente: “pero si me estás dañando el hijueputa carro y te querés volar”, se escucha tal cual en el video.