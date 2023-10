Para empezar, las decisiones de este domingo demostraron un alto poder de mando y de presión por parte de las disidencias comandadas por Iván Mordisco. Días antes, sus comandantes amenazaron que “sin cese al fuego no habría mesa” y así ocurrió.

Pero, además de la derrota que significó no firmar los documentos como había pedido el mismo Petro, tras bambalinas ocurrieron otras tensiones que dejaron al descubierto el caos de la paz total y su principal líder: el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda.

El evento para el que ambas partes se habían preparado durante un mes, concluyó con la noticia de que la mesa no fue instalada el 8 de octubre, sino que las comunidades tendrán que esperar hasta el próximo 16, día en que se instalará la mesa y se firmará un cese al fuego bilateral, el cual ha sido el punto más difícil de esa negociación, según han reconocido ambas delegaciones.

Ante la imposibilidad de implementar un cese al fuego ese mismo día, la mesa no se instaló, pero la guerrilla se llevó un gran premio: el compromiso del Estado de que no realizará ataques ofensivos contra ellos hasta el día en que se implemente el cese.

Con esas acciones, Rueda y los demás enviados del Gobierno dejaron claro que estaban dispuestos a ceder ante buena parte de las exigencias de Mordisco, un punto delicado si se tiene en cuenta que en estos primeros “tires y aflojes” se define el tono de las negociaciones completas.

Tal fue el caos y el nivel de tensión, que el mismo Rueda recibió amenazas si no firmaba compromisos reales con el Estado Mayor Central. “Usted de acá no se va hasta que no firme el cese al fuego”, se le escuchó decir a uno de los líderes comunales que asistió al lugar.