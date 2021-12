Persona no binaria denuncia transfobia en un cine de Bogotá

La posibilidad de ver la nueva película de Spiderman se quedó en mera intención para Yeyito, una persona que se identifica como no binaria, que asistió al Cine Colombia del Centro Comercial Gran Estación, en Bogotá, y a quien le impidieron el ingreso porque, presuntamente, su aspecto físico no coincidía con el nombre que se leía en su cédula.

En la denuncia, difundida a través de redes sociales, expuso que un empleado del cinema habría impedido su ingreso debido a que el documento pertenecía a una mujer: “¿Qué tengo que hacer para que usted sepa que yo soy una mujer?”, fue la pregunta que le hizo Yeyito al hombre que, finalmente, se mantuvo en la decisión.

“El man se me ríe desde lejos, me hace señas de que siga llorando, algo a lo que mi novia responde yéndose a decirle que es un transfóbico”, relata en la denuncia pública, haciendo alusión al momento en que se dirigió a interponer la queja con la gerente del lugar.

Aunque sus documentos la identifican como mujer, Yeyito se nombra como una persona no binaria, lo que significa que no se reconoce en un género en particular –masculino o femenino– sino que, como afirma, es simplemente “una persona”.

En la tarde de este miércoles, Cine Colombia se pronunció sobre el caso y afirmó que “el ingreso a las salas de Cine Colombia es para toda persona que desee disfrutar de una película. Sin embargo, por disposición del Gobierno Nacional, toda persona mayor de 18 años deberá presentar su carné de vacunación con esquema completo”.

En contraste con el comunicado, Diana Alba, la novia de Yeyito, le dijo a EL COLOMBIANO: “Vale decir que antes ingresó la mamá y el esposo de la mamá. Yo ingresé con la novia del hermano y en ningún momento estaban pidiendo carné”.

Presuntamente, solo a Yeyito le pidieron el carné, el cual también difundió en sus redes sociales y en el que deja ver que tiene el esquema de vacunación completo. Por eso, respecto a la comunicación emitida por Cine Colombia, espera que ofrezcan “unas disculpas públicas y rectifiquen el mensaje anterior”.

“Que no me sigan revictimizando, diciendo que no tenía esquema de vacunación, sino que sea por lo que fue. O sea, por la vulneración que tuvo él conmigo al decir y al cuestionar mi identidad, cuando le estoy diciendo que soy la persona dueña del carné”, concluye Yeyito.

Yeyito tiene 31 años y es deportista. Según afirma, en todos sus espacios de trabajo con niños, niñas, personas de la tercera edad, busca reivindicar los derechos de las personas trans, no binarias “y a toda la comunidad que ha sido vulnerada de alguna manera. Siempre he estado en la defensa de los derechos de las personas, como para que me vulneren los míos también”.

La Red Comunitaria Trans respaldó la denuncia a través de su cuenta de Twitter: “¿Ahora no podemos ir a cine tranquilxs? ¿Nos van a revisar que tenemos entre las piernas para poder ver una película? Exigimos reparación inmediata, excusas públicas y el compromiso de no repetición por parte de Cine Colombia”.

Yeyito continuará asesorándose con abogados sobre posibles medidas a tomar en este caso.