No discrimine perros ni gatos

Frente a las dudas sobre si el perro y el gato pueden infectarse con el nuevo coronavirus, la OMS ha aclarado que no hay datos que indiquen que estos animales de compañía hayan sido infectados y puedan propagar el virus causante de la Covid-19.

La confusión surge porque a los gatos sí les da un coronavirus (CoV), pero no es el que les da a los humanos. Recuerde que esta es una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones y se desarrollan en varias especies animales.

El Hospital Universitario de Animales de Cornell explica que una de las afecciones comunes se llama coronavirus felino (FCoV) RT-PCR. El síntoma principal es diarrea leve y la mayoría de gatos se recupera después de la infección sin necesidad de asistencia médica.

La publicación del instituto explica que el virus que causa la enfermedad se transmite entre gatos por contacto con heces contaminadas, generalmente. No se puede contagiar a los humanos.

Tampoco les da a ellos

El profesor de la escuela de medicina veterinaria de la Universidad de Antioquia, Juan David Rodas, doctor en ciencias veterinarias e investigador en zoonosis (enfermedades que se transmiten entre animales, incluidos los seres humanos), apunta que no hay evidencia de que la Covid-19 pueda ser peligrosa para las mascotas.

El pasado 28 de febrero, en Hong Kong, China, se reportó el caso de un perro al que se le hizo la prueba del nuevo coronavirus y resultó positiva. El Departamento de Agricultura, Pesca y Conservación (Afcd) de la ciudad dijo en un comunicado que el perro dio “débil positivo” y no presentaba síntomas. Más adelante su dueña también resultó con el virus. La OMS y el Afcd concuerdan en que no hay datos para afirmar que la infección a la dueña ocurrió por su mascota. Rodas apunta que se podría tratar de un caso de “portador”, que es cuando hay un infectado con un virus que no manifiesta síntomas y tampoco puede ser fuente de propagación.