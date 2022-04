Nuestra Señora del Rosario (Girardota)

Jueves 9:00 p.m.

Procesión de Prendimiento: Inicia en la salida a la vereda Manga Arriba, pasa por la Cll. 10, la Crr. Santa Ana, la Cll. 7 y termina en la Catedral.

Jueves 4:30 a.m. - 6:00 a.m. - 8:00 a.m. - 10:00 a.m. - 12:00 m.

Eucaristías previas a la Solemne Cena del Señor a las 4:00 p.m.

Viernes 7:00 p.m.

Meditación de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz, Descendimiento y Procesión del Santo Sepulcro.

San Antonio de Padua (Jericó)

Jueves 6:00 p.m.

Santa Misa “in Cœna Domini”, con procesión con el SS. Sacramento hasta la Capilla de la Reposición.

Viernes 3:00 y 6:00 p.m.

Vía Crucis y Celebración de la Pasión del Señor. respectivamente

Sábado 9:00 p.m.

Solemne Vigilia Pascual

Domingo 10:00 a.m.

Santa Misa para la Gran Familia Antoniana y los suscriptores del Messaggero di sant’Antonio.