Este año, el festival que recibirá a 27 bandas que se clasificaron en 6 categorías diferentes, y que ya pasaron por una ronda eliminatoria previa, está programado para el sábado 3 y el domingo 4 de diciembre. En la primera fecha serán las semifinales y en la segunda la final. Sin embargo, a falta de cuatro días para el inicio, los jurados internacionales, la razón del prestigio de la competencia, todavía no tienen tiquetes para llegar a Medellín.

Los jueces, quienes ya calificaron a las bandas en la ronda previa, llevan semanas esperando que de parte de la Secretaría de Cultura de Medellín se les diera alguna respuesta, pero ante el silencio de esta decidieron poner un ultimatúm hoy: si no les compraban los tiquetes y les definían su itinerario, no vendrían.

Ante esta incertidumbre, la llegada de los casi 1.200 participantes que llevan semanas ensayando todos los días, que han vendido lechonas y postres para pagarse los gastos de transporte, hospedaje y alimentación está en vilo. Cada una de las bandas tiene planeado viajar a Medellín con un grupo de 50 a 100 personas y el valor total del viaje por cada una oscila entre los $200.000 y $250.000. Esto teniendo en cuenta que algunas no tendrán que pagar hotel porque se hospedarán en colegios públicos de la ciudad. No obstante, la mayoría de las agrupaciones sí tiene planeado pagar hospedaje, por lo que el valor del viaje por integrante es todavía mayor.

Los directores de algunas de las agrupaciones con más trayectoria del país le contaron a EL COLOMBIANO que no solo les preocupa que los jurados sigan sin confirmarse sino que también la logística del festival siga en el aire. De acuerdo con personas que llevan años gestionando el certamen, la Secretaría de Cultura no ha definido al operador logístico que debe encargarse del montaje del escenario y del sonido, de los refrigerios para los músicos, de la presentación, de la disposición de los baños, entre otras cosas que debe organizar un evento de tal magnitud.

Un detalle no menor es que para que los jurados puedan realizar bien sus funciones necesitan contar con traductores que les permitan comunicar sus apreciaciones y retroalimentaciones. Para esto, se había acordado con un grupo de estudiantes de la Universidad de Antioquia a quienes se les iba a remunerar su trabajo. Sin embargo, desde la Secretaría de Cultura decidieron no avanzar con ese proceso por lo que, en caso de que los jueces lleguen, no hay todavía quien les traduzca.